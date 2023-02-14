СМИ: Российские медики помогли министру МЧС Турции
Российские медики помогли министру МЧС Турции, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Газета сообщает, что турецкому министру стало плохо из-за болезни почек, в связи с чем его пришлось экстренно доставить в больницу. Издание отмечает, что первую помощь и последующее лечение оказали именно российские врачи из НМИЦ Бурденко и медики «Центроспаса».
Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, позже сейсмологи зафиксировали ряд новых подземных толчков. В результате стихийного бедствия погибли более 30 тысяч человек. Также было разрушено более 6 тысяч зданий. Землетрясение также затронуло территорию Сирии, по последним данным, в республике погибли около 8,5 тысячи человек, примерно 10 тысяч пострадали.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что группировка МЧС будет выведена из Сирии и Турции в связи с завершением поисково-спасательной операции, которая продолжалась после разрушительного землетрясения 6 февраля, передает НСН.
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