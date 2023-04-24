СМИ: район посольства РФ в Вашингтоне оцепили из-за подозрительных чемоданов
Секретная служба США оцепила улицу у посольства России в Вашингтоне из-за подозрительных чемоданов, передают СМИ.
Сообщается, что в 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности оставила у здания посольства два чемодана. Она постояла на месте около восьми минут и ушла.
Российские дипломаты передали информацию в соответствующие американские инстанции. На место выехали взрывотехники.
Посольство Финляндии в Москве 14 апреля обратилось в МИД РФ и компетентные органы после получения трех подозрительных писем. В одном из посланий обнаружили порошок, передает «Радиоточка НСН».
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