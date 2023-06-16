СМИ: Против мужа Кристины Бабушкиной возбуждено два уголовных дела

В частности, Гацунаев обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте наркотических средств. Пару задержали сегодня на Коровьем Валу в Москве, в салоне был найден сверток с белым порошком, после чего, отмечает издание, он ударил сотрудника ДПС.

Следователи отмечают, что за рулем был мужчина. Гацунаеву будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

