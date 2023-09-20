СМИ: Пожар начался в многоэтажке в Балашихе, где ранее прогремел взрыв

В подмосковной Балашихе в доме, где ранее произошел взрыв газа, начался пожар, сообщает Telegram-канал Shot.

Жители разрушенного дома в Балашихе раскрыли подробности ЧП

По информации СМИ, около многоэтажки сильно пахнет газом, а в подъезде между этажами виден дым.

Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома. Два сотрудника МЧС, попавших под повторное обрушение конструкций дома после взрыва в подмосковной Балашихе, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеПострадавшиеБалашихаВзрыв Газа

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