СМИ: После пожара на складе Ozon никто не обратился за помощью медиков
Пожар на складе Ozon. в Подольске локализован на площади 500 кв.метров. К медикам за помощью никто не обращался, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.
По словам представителя компании, возгорание произошло в воскресенье утром в одном из блоков склада Ozon в подмосковном Гривно.
«Пожар уже локализован экстренными службами. Угрозы для соседних блоков и зданий нет», — заявили в пресс-службе.
Благодаря работе системы пожаротушения сотрудников Ozon успели эвакуировать.
Загоревшийся блок не эксплуатировали – его использовали исключительно как склад товаров.
«За медицинской помощью никто не обращался», — уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно о возгорании шестиэтажного здании склада.
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