СМИ: Польский суд признал 14 граждан РФ, Украины и Беларуси виновными в шпионаже

Помимо шпионажа суд также вынес обвинение в подготовке диверсий. Подробности по вынесенным приговорам не уточняются.

Спецслужбы Польши ранее направляли в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых. Им предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки против интересов Польши. Среди обвиняемых один россиянин, три белоруса и 12 граждан Украины.

Ранее спецслужбы Польши задержали двух граждан России по обвинению в шпионаже и распространении материалов ЧВК «Вагнер».

