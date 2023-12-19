СМИ: Польский суд признал 14 граждан РФ, Украины и Беларуси виновными в шпионаже

Польский суд признал 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии виновными шпионаже в пользу России, сообщает агентство France Press.

В Польше двух россиян арестовали по обвинению в шпионаже

Помимо шпионажа суд также вынес обвинение в подготовке диверсий. Подробности по вынесенным приговорам не уточняются.

Спецслужбы Польши ранее направляли в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых. Им предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки против интересов Польши. Среди обвиняемых один россиянин, три белоруса и 12 граждан Украины.

Ранее спецслужбы Польши задержали двух граждан России по обвинению в шпионаже и распространении материалов ЧВК «Вагнер».

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ФОТО: РИА Новости
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