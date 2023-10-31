СМИ: Полиция в Париже открыла огонь по женщине, угрожавшей взорвать себя в метро
Полиция открыла огонь по женщине, угрожавшей взорвать себя в парижском метро, сообщает BFMTV.
По данным телеканала, женщина была закутана в мусульманские одежды и произносила фразы, оправдывающие терроризм.
Отмечается, что она выжила и с ранением в живот доставлена в больницу. Бомбы при ней не оказалось. Возбуждено два уголовных дела: по поводу угроз женщины совершить взрыв и применения оружия полицейским.
Ранее стало известно, что стрелок ворвался в больницу в японском городе Тода, а затем сбежал и захватил почтовое отделение с десятью заложниками в Вараби, напоминает RT.
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