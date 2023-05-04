СМИ: Под Белгородом сбили украинский дрон Shark

Украинский беспилотник Shark сбили в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ сообщили об атаке беспилотника-камикадзе в Белгородской области

По данным СМИ, летательный аппарат пересек российскую границу, пролетел около 5,5 километра, был сбит и рухнул в поле. Отмечается, что дрон оснащен камерой с 30-ти кратным зумом. Специалисты изучают беспилотник, взрывчатки на нем не обнаружено.

Дроны Shark используются для разведки и корректировки ракетных ударов, пишет Ura.ru.

Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотник под Воронежем, пострадавших и разрушений нет, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгород

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