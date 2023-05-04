СМИ: Под Белгородом сбили украинский дрон Shark

По данным СМИ, летательный аппарат пересек российскую границу, пролетел около 5,5 километра, был сбит и рухнул в поле. Отмечается, что дрон оснащен камерой с 30-ти кратным зумом. Специалисты изучают беспилотник, взрывчатки на нем не обнаружено.

Дроны Shark используются для разведки и корректировки ракетных ударов, пишет Ura.ru.

Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотник под Воронежем, пострадавших и разрушений нет, отмечает телеканал «360».

