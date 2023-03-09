СМИ: Открывший стрельбу в Нижневартовске мужчина работал в местной администрации

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина удерживает в квартире ребенка, угрожая убийством. По данным СМИ, нижневартовец начал стрелять по людям с балкона 9 этажа, дом оцепили, отмечает телеканал «360». Правоохранители эвакуировали два подъезда ближайшего дома. Как сообщает Telegram-канал Baza, злоумышленник — 44-летний Владимир Широков.

Бывшая коллега стрелка рассказала РЕН ТВ, что мужчину «можно было охарактеризовать только с положительной стороны».

«Он от нас уволился, дети у него родились. В последнее время работал в администрации», — отметила собеседница СМИ.

Отмечается, что нижневартовец занимал пост заместителя начальника одного из отделов администрации, но был уволен из-за злоупотребления алкоголем. При этом источник Ura.ru сообщил, что мужчина покинул должность по собственному желанию.

