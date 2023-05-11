СМИ: несколько человек ранены из-за взрыва квартиры в Германии

Взрыв прогремел в квартире многоэтажки под Дюссельдорфом в Германии, сообщает РИА Новости.

СМИ: один человек погиб из-за взрыва газа в подмосковном Раменском

По информации агентства, в результате инцидента несколько человек получили ранения.

Причина взрыва на данный момент неизвестна.

Ранее стало известно о взрыве в центре Милана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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