СМИ: несколько человек ранены из-за взрыва квартиры в Германии
11 мая 202314:57
Взрыв прогремел в квартире многоэтажки под Дюссельдорфом в Германии, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, в результате инцидента несколько человек получили ранения.
Причина взрыва на данный момент неизвестна.
Ранее стало известно о взрыве в центре Милана, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru