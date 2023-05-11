СМИ: несколько человек ранены из-за взрыва квартиры в Германии

Более 400 инновационных разработок собрано в московском «Банке технологий» Завершается строительство спорткомплекса на востоке столицы Рабочий погиб на стройке в Москве при падении газобетонных блоков До 10 станций Казанского направления МЖД обновят к запуску МЦД-3 Число посетителей «Ночи музеев» в Москве 20 мая ожидается на допандемийном уровне