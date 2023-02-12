СМИ: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР

На восточном побережье Китая, у берегов провинции Шаньдун, обнаружен неопознанный летающий объект, который власти страны собирались сбить, пишет газета Global Times.

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Бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун Китайской народной республики (КНР) распространило предупреждение об обнаружении неопознанного летающего объекта и намерении его сбить.

Местным рыбакам рекомендовали «соблюдать правила безопасности», пишет Газета.ru.

Китайские власти также попросили сфотографировать объекты в случае падения рядом с рыбацкой лодкой.

Пока нет более конкретной официальной информации о виде неопознанного летающего объекта. Также не сообщается, был ли он сбит.

Ранее минторг США ввел экспортные ограничения против шести китайских структур, якобы связанных с программами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по использованию аэростатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального реестра американского правительства.

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