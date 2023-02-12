СМИ: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР
На восточном побережье Китая, у берегов провинции Шаньдун, обнаружен неопознанный летающий объект, который власти страны собирались сбить, пишет газета Global Times.
Бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун Китайской народной республики (КНР) распространило предупреждение об обнаружении неопознанного летающего объекта и намерении его сбить.
Местным рыбакам рекомендовали «соблюдать правила безопасности», пишет Газета.ru.
Китайские власти также попросили сфотографировать объекты в случае падения рядом с рыбацкой лодкой.
Пока нет более конкретной официальной информации о виде неопознанного летающего объекта. Также не сообщается, был ли он сбит.
Ранее минторг США ввел экспортные ограничения против шести китайских структур, якобы связанных с программами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по использованию аэростатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального реестра американского правительства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- СМИ: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР
- Лавров заявил о признании США своей причастности к взрывам на «Северных потоках»
- ВКС РФ поразили цеха сборки бронетанковой техники в Харькове
- Путин отметил героизм морских пехотинцев в ходе СВО
- «Роскосмос» разместил снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции
- Ключ к победе. Взятие Артемовска переломит ход СВО
- Захарова анонсировала дуэт Успенской с дочерью с песней на свои стихи
- СМИ: Британия не сможет руководить силами быстрого реагирования НАТО из-за помощи Украине
- Захарова призвала Запад покаяться за военную поддержку Украины после заявления Дуды
- Планету трясет. Ученые назвали человека виновным в возникновении землетрясений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru