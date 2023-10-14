СМИ: Не менее 700 палестинских детей убиты за неделю конфликта на Ближнем Востоке

Издание The Guardian сообщило, что в результате нападения ХАМАС на Израиль подтверждена гибель 100 граждан других стран. Так, среди погибших уже 27 американцев, 24 тайца, 15 французов, 10 граждан Непала, семь аргентинцев.

Отмечается, что правительства Украины, России, Чили, Австрии, Беларуси, Великобритании, Канады, Китая, Филиппин, Бразилии, Перу, Румынии, Австралии, Азербайджана, Камбоджи, Ирландии, Португалии, Испании, Швейцарии, Турции, Германии, Мексики, Италии, Колумбии, Парагвая, Шри-Ланки и Танзании сообщили о гибели или пропаже без вести многих других граждан, пишет The Guardian.

Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Тогда же она отметила, что Евросоюз должен включиться в урегулирование военных действий, передает «Радиоточка НСН».

