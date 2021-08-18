СМИ назвали причину падения в штопор разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Ранее силовики назвали предварительной версией крушения Ил-112В разрушение двигателя.

По словам источника ТАСС, после возгорания двигателя у самолета отказала система флюгирования винта, возникла отрицательная тяга и «машину крутануло». Как отметил собеседник агентства, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды.



Напомним, во вторник Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, также на борту находились Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. Экипаж погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

