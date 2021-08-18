СМИ назвали причину падения в штопор разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Разбившийся в Московской области опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования винта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Ранее силовики назвали предварительной версией крушения Ил-112В разрушение двигателя.

По словам источника ТАСС, после возгорания двигателя у самолета отказала система флюгирования винта, возникла отрицательная тяга и «машину крутануло». Как отметил собеседник агентства, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды.

Напомним, во вторник Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, также на борту находились Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. Экипаж погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолетаМосковская Область
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