СМИ: Напавший с ножом на школу во Франции мужчина имеет чеченское происхождение

По данным издания, нападавшего зовут Мохамед Могоучков, он имеет чеченское происхождение. Отмечается, что молодой человек уже был под наблюдением полиции за радикальный исламизм.

Трагедия в средней школе Гамбетта в Аррасе произошла 13 октября. В результате атаки погиб учитель французского языка, ещё двое получили ранения.

Три года назад в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров убил и обезглавил учителя Сэмюэля Пэти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

