СМИ: Напавший с ножом на школу во Франции мужчина имеет чеченское происхождение
Мужчина, напавший с ножом на школу во Франции, родился в России. Об этом пишет Le Figaro.
По данным издания, нападавшего зовут Мохамед Могоучков, он имеет чеченское происхождение. Отмечается, что молодой человек уже был под наблюдением полиции за радикальный исламизм.
Трагедия в средней школе Гамбетта в Аррасе произошла 13 октября. В результате атаки погиб учитель французского языка, ещё двое получили ранения.
Три года назад в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров убил и обезглавил учителя Сэмюэля Пэти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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