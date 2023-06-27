СМИ: Награды и более 12 млн рублей изъяли из «Вагнер Центра» в Петербурге

Награды участникам специальной военной операции (СВО), а также более 12 млн рублей наличными были обнаружены и изъяты из «Вагнер Центра», расположенного на Зольной улице в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

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Собеседник телеканала утверждает, что также следователи нашли в центре компоненты системы взлома радиосвязи, очки дополненной реальности, несколько коробок с дронами, миниробота, десятки компьютеров и ноутбуков, а также магазины для пулемёта и части от противотанковой управляемой ракеты.

Источник добавил, что обыски в центре были проведены в рамках расследования уголовного дела о вооруженном мятеже, которое было прекращено 27 июня.

Ранее в ФСБ заявили о прекращении дела о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», так как было установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Уголовное ДелоСанкт-ПетербургОбыскиЧВК "Вагнер"

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