СМИ: на юго-востоке Москвы задержали мужчину с ножом

На юго-востоке Москвы рядом с торговым центром Mari задержали мужчину с ножом, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, мужчина бегал вокруг ТЦ и угрожал убийством детям и взрослым. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В припаркованном неподалеку автомобиле мужчины нашли пистолет. Сотрудники полиции выясняют мотивы москвича.

Столичная полиция 17 ноября задержала 139 человек после массовой драки на строительном объекте. Пострадали двое участников потасовки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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