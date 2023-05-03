Baza: на опоре ЛЭП в Тверской области обнаружили похожий на взрывчатку предмет

Похожий на взрывное устройство подозрительный предмет обнаружили на опоре линии электропередач (ЛЭП) в Тверской области, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным издания, предмет в виде небольшой коробки с торчащими проводами и экраном обнаружили днем 3 мая рядом с селом Микшино.

На месте работают сотрудники спецслужб. Настоящее ли это взрывное устройство пока не сообщается.

Шесть подозрительных предметов на линии электропередач обнаружили ранее в Ленинградской области, заявили власти региона. На место выехали сотрудники экстренных служб, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПроисшествиеЭлектричествоТверская Область

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