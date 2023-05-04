СМИ: на опорах ЛЭП в Тверской области нашли еще шесть взрывных устройств
На опорах линии электропередач (ЛЭП) в Лихославльском районе Тверской области обнаружили еще есть взрывных устройств, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, подозрительные предметы нашли у села Микшино и деревни Залазино. Это в двух километрах от места вчерашней находки. На месте работают взрывотехники и сотрудники спецслужб.
Ранее взрывные устройства обнаружили рядом с трассой Лихославль-Толмачи.
Шесть взрывных устройств 3 мая обнаружили на ЛЭП в Ленинградской области. Сотрудники Росгвардии нашли предметы в ходе осмотра территории в Гатчинском районе, передает «Радиоточка НСН».
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