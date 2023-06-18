СМИ: на Миусской площади в Москве произошел пожар

На Миусской площади в центре Москвы произошло возгорание, сообщает Telegram-канал Mash.

Мэр Белгорода назвал предварительную причину пожара в жилом доме в центре города

По информации издания, пожар произошел в районе фудмолла «Депо». На появившихся в Сети кадрах виден густой черный дым.

На место происшествия едут сотрудники МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что огонь потушили до приезда спасателей. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

В деревне Саитово Тукаевского района Татарстана при пожаре в частном доме погибли семь человек, включая трех детей. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры