СМИ: на Миусской площади в Москве произошел пожар
На Миусской площади в центре Москвы произошло возгорание, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, пожар произошел в районе фудмолла «Депо». На появившихся в Сети кадрах виден густой черный дым.
На место происшествия едут сотрудники МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало.
Отмечается, что огонь потушили до приезда спасателей. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
В деревне Саитово Тукаевского района Татарстана при пожаре в частном доме погибли семь человек, включая трех детей. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
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