СМИ: На месте падения самолета Пригожина обнаружили оружие и боеприпасы
Стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты были обнаружены на месте падения самолёта Пригожина в Тверской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Предполагается, что найденное оружие принадлежало находившимся на борту бизнес-джета бойцам ЧВК «Вагнер» Сергею Пропустину, Евгению Макаряну и Александру Тотмину.
Отмечает, что находка стала причиной появления ещё одной версии крушения — неосторожное обращение с боеприпасами.
Ранее в СМИ появилась информация, что потерпевший крушение самолёт Евгения Пригожина взорвался в воздухе, взрывное устройство было заложено в отсек шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru