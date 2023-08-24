СМИ: На месте падения самолета Пригожина обнаружили оружие и боеприпасы

Стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты были обнаружены на месте падения самолёта Пригожина в Тверской области, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Тела погибших при крушении самолета Пригожина пока не удается опознать

Предполагается, что найденное оружие принадлежало находившимся на борту бизнес-джета бойцам ЧВК «Вагнер» Сергею Пропустину, Евгению Макаряну и Александру Тотмину.

Отмечает, что находка стала причиной появления ещё одной версии крушения — неосторожное обращение с боеприпасами.

Ранее в СМИ появилась информация, что потерпевший крушение самолёт Евгения Пригожина взорвался в воздухе, взрывное устройство было заложено в отсек шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеКрушение СамолётаЕвгений Пригожин

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