СМИ: На месте падения самолета Пригожина обнаружили оружие и боеприпасы

Предполагается, что найденное оружие принадлежало находившимся на борту бизнес-джета бойцам ЧВК «Вагнер» Сергею Пропустину, Евгению Макаряну и Александру Тотмину.

Отмечает, что находка стала причиной появления ещё одной версии крушения — неосторожное обращение с боеприпасами.

Ранее в СМИ появилась информация, что потерпевший крушение самолёт Евгения Пригожина взорвался в воздухе, взрывное устройство было заложено в отсек шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

