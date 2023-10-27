СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже

Житель Москвы напал с ножом на англичанина, которого заподозрил в шпионаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Жителя Приморья задержали по подозрению в госизмене

Инцидент произошел на Кусковской улице. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения москвич предложил иностранцу присоединиться к распитию спиртных напитков.

Из-за языкового барьера мужчины общались жестами. Житель столицы заподозрил англичанина в шпионаже и напал на него с ножом.

Британец получил раны лица, головы и груди. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее жительницу Забайкальского края задержали за шпионаж в пользу Украины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ШпионажИностранцыАлкогольМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры