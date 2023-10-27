СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
Житель Москвы напал с ножом на англичанина, которого заподозрил в шпионаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на Кусковской улице. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения москвич предложил иностранцу присоединиться к распитию спиртных напитков.
Из-за языкового барьера мужчины общались жестами. Житель столицы заподозрил англичанина в шпионаже и напал на него с ножом.
Британец получил раны лица, головы и груди. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее жительницу Забайкальского края задержали за шпионаж в пользу Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru