СМИ: Мошенники пытались переоформить три квартиры умершей Джимбиновой

Об этом изданию рассказал племянник режиссера. Он считает, что в деле замешаны черные «риэлторы». У Джимбиновой также была коллекция редких старинных книг, которая оценивалась в несколько миллионов рублей.

На сегодняшний день, по словам племянника, неясно, кто получит наследство режиссера, однако племянник признался, что Светлана отказалась от общения с ним еще при жизни.



