СМИ: Мошенники пытались переоформить три квартиры умершей Джимбиновой

Мошенники пытались присвоить недвижимость режиссера Светланы Джимбиновой, чье тело после смерти пролежало больше года в одной из своих квартир. Об этом сообщает Starhit.ru.

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Об этом изданию рассказал племянник режиссера. Он считает, что в деле замешаны черные «риэлторы». У Джимбиновой также была коллекция редких старинных книг, которая оценивалась в несколько миллионов рублей.

На сегодняшний день, по словам племянника, неясно, кто получит наследство режиссера, однако племянник признался, что Светлана отказалась от общения с ним еще при жизни.

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ФОТО: kino-teatr.ru
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