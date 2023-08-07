СМИ: Мощный пожар вспыхнул на химзаводе в Турции
7 августа 202317:02
Мощный пожар вспыхнул на химзаводе в городе Черкезкёй в турецкой провинции Текирдаг, сообщает телеканал A haber.
По данным канала, предприятие расположено в организованной промышленной зоне Велимеше. Причины пожара не уточняются, сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.
Отмечается, что на место происшествия было направлено множество пожарных бригад.
Ранее взрыв прогремел в элеваторе в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru