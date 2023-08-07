СМИ: Мощный пожар вспыхнул на химзаводе в Турции

Мощный пожар вспыхнул на химзаводе в городе Черкезкёй в турецкой провинции Текирдаг, сообщает телеканал A haber.

В Краснодарском крае произошел пожар на элеваторе

По данным канала, предприятие расположено в организованной промышленной зоне Велимеше. Причины пожара не уточняются, сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Отмечается, что на место происшествия было направлено множество пожарных бригад.

Ранее взрыв прогремел в элеваторе в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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