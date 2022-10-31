СМИ: Минобороны Австралии пострадало от кибератаки

Австралийское Минобороны подверглось хакерской атаке. Сотрудники военного ведомства опасаются возможной компрометации их личных данных. Об этом сообщила вещательная компания Australian Broadcasting Corporation.

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По данным источника, хакеры атаковали управляемую внешним провайдером платформу ForceNet, которой пользуются военные. Сообщается, что злоумышленникам не удалось получить доступ к личным данным действующих или бывших работников. Однако в оборонном ведомстве считают, что киберпреступники могли завладеть сведениями о датах рождения или зачисления на службу сотрудников.

Глава Минобороны Австралии и главнокомандующий вооруженными силами заявили о серьезном отношении к инциденту.

Ранее зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил на встрече с Владимиром Путиным, что в России за год отражено более 25 тысяч кибератак на госресурсы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияМинобороныКибератакиХакеры
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