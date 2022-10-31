СМИ: Минобороны Австралии пострадало от кибератаки
Австралийское Минобороны подверглось хакерской атаке. Сотрудники военного ведомства опасаются возможной компрометации их личных данных. Об этом сообщила вещательная компания Australian Broadcasting Corporation.
По данным источника, хакеры атаковали управляемую внешним провайдером платформу ForceNet, которой пользуются военные. Сообщается, что злоумышленникам не удалось получить доступ к личным данным действующих или бывших работников. Однако в оборонном ведомстве считают, что киберпреступники могли завладеть сведениями о датах рождения или зачисления на службу сотрудников.
Глава Минобороны Австралии и главнокомандующий вооруженными силами заявили о серьезном отношении к инциденту.
Ранее зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил на встрече с Владимиром Путиным, что в России за год отражено более 25 тысяч кибератак на госресурсы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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