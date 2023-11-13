СМИ: Красноярского депутата не пустили в ресторан из-за отсутствия московский прописки

Утверждается, что чиновник стал звонить владельцам заведения. Чем закончился якобы имевший место инцидент, не сообщается.

В марте Денис Терехов отравился биодовавкой с мухоморами и попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского, сообщает life.ru. Депутат рассказл, что купил БАД на Даниловском рынке столицы и стал употреблять ее для нормализации сна.

