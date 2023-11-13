СМИ: Красноярского депутата не пустили в ресторан из-за отсутствия московский прописки
Депутата Законодательного собрания Красноярского края Дениса Терехова не пустили в ресторан на Раушской набережной в центре Москвы, потребовав столичную прописку. Это утверждает SHOT.
По данным сервиса, мужчина на фейсконтроле заявил, что ресторан открыт только для москвичей, пройти внутрь якобы можно только по московской прописке.
Утверждается, что чиновник стал звонить владельцам заведения. Чем закончился якобы имевший место инцидент, не сообщается.
В марте Денис Терехов отравился биодовавкой с мухоморами и попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского, сообщает life.ru. Депутат рассказл, что купил БАД на Даниловском рынке столицы и стал употреблять ее для нормализации сна.
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