СМИ: кортеж Зеленского сбил журналистку телеканала «Прямой»
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского сбил журналистку телеканала «Прямой». Об этом в своём Telegram-канале сообщило интернет-издание «Вести».
Инцидент произошёл после пресс-конференции, когда украинский лидер покидал локацию.
По информации Telegram-канала Pavlovsky News, девушка пострадала в давке, которую устроили сами сотрудники СМИ. На опубликованных кадрах видно, что охрана стала грубо оттеснять журналистов от автомобиля Зеленского, в результате представительница «Прямого» упала на землю.
Ранее в Италии в ДТП попал автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена, который направлялся из Ватикана в Квиринальский дворец в Риме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru