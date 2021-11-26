СМИ: кортеж Зеленского сбил журналистку телеканала «Прямой»

Инцидент произошёл после пресс-конференции, когда украинский лидер покидал локацию.

По информации Telegram-канала Pavlovsky News, девушка пострадала в давке, которую устроили сами сотрудники СМИ. На опубликованных кадрах видно, что охрана стала грубо оттеснять журналистов от автомобиля Зеленского, в результате представительница «Прямого» упала на землю.

Ранее в Италии в ДТП попал автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена, который направлялся из Ватикана в Квиринальский дворец в Риме.