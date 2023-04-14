СМИ: Контрактнику дали 10 лет тюрьмы за убийство бойца Росгвардии
Крымский гарнизонный суд приговорил к десяти годам заключения российского военнослужащего-контрактника Алексея Усенко за убийство бойца Росгвардии в зоне специальной военной операции. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным уголовного дела, инцидент произошел в прошлом году. Усенко остановил следовавший за военной колонной автомобиль, в салоне которого находились два сотрудника Росгвардии. Контрактник принял росгвардейцев за украинских диверсантов и угрожал им автоматом. Бойцы вышли из машины, один из них успел представиться и достать документы, однако Усенко выстрелил во второго росгвардейца, смертельно ранив его в живот.
Другие военные услышали выстрел и прибыли на место ЧП. Бойцы уговорили Усенко сдать оружие. По их словам, контрактник находился в состоянии опьянения, пишет Ura.ru. Против него возбудили дело об умышленное убийство и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
В ходе следствия обвиняемый отрицал причастность к преступлению: по его словам, стрелять могли диверсанты или другие российские военные. По данным «Коммерсанта», на месте преступления не нашли пулю, а на руках военного не обнаружили следов пороха.
Суд лишил Усенко воинского звания и приговорил к девяти годам и шести месяцам заключения за убийство, к одному году — за угрозу. — еще год. При частичном сложении наказаний контрактник получил 10 лет лишения свободы.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отклонил жалобу защиты военного, теперь адвокаты намерены добиваться пересмотра дела в Кассационном военном суде в Новосибирске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru