СМИ: Каменке вновь угрожают взрывы, идёт эвакуация

Новые взрывы угрожают посёлку Каменка в Красноярском крае, где 5 августа произошло пожар и взрывы на складе воинской части. Как сообщает сайт KP.RU, сегодня в этот населенный пункт пропустили жителей и военных. Однако вскоре была объявлена тревога: десятки машин с людьми срочно покидают воинскую часть. Вслед за ними из посёлка вновь потянулись местные жители.

Ранее сегодня было объявлено, что сапёры начали поиску и обезвреживание взрывоопасных предметов в окрестностях склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Накануне стало известно об отмене режима чрезвычайной ситуации во всём Ачинском районе, включая Каменку.

