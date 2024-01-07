СМИ: как минимум четыре человека пострадали при обстреле Донецка
7 января 202402:02
Украина обстреляла центр Донецка, сообщает «РЕН ТВ».
В результате этого как минимум четыре человека получили ранения. Подверглись обстрелу центральные районы города.
Украинская армия применила реактивную артиллерию. По предварительным данным, работала система ПВО.
Ранее под обстрел Вооружённых сил Украины попал город Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru