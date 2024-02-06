СМИ: Кабина лифта раздавила электрику голову в Санкт-Петербурге

Электрик погиб во время работы грузового лифта в отеле в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал 78.ru.

СМИ: Лифт с подростком внутри рухнул в Москве

Инцидент произошёл на улице профессора Ивашенцова, где находившийся на втором этаже здания 56-летний мужчина отправлял на другие этажи ёмкости с водой.

В какой-то момент у электрика выпало полотенце. Когда он попытался его поднять, двери грузового лифта сомкнулись, раздавив ему голову.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее лифт с женщиной и малолетним ребенком сорвался в шахту в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеПроисшествиеСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры