СМИ: Кабина лифта раздавила электрику голову в Санкт-Петербурге

Инцидент произошёл на улице профессора Ивашенцова, где находившийся на втором этаже здания 56-летний мужчина отправлял на другие этажи ёмкости с водой.

В какой-то момент у электрика выпало полотенце. Когда он попытался его поднять, двери грузового лифта сомкнулись, раздавив ему голову.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее лифт с женщиной и малолетним ребенком сорвался в шахту в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

