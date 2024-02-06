СМИ: Кабина лифта раздавила электрику голову в Санкт-Петербурге
Электрик погиб во время работы грузового лифта в отеле в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошёл на улице профессора Ивашенцова, где находившийся на втором этаже здания 56-летний мужчина отправлял на другие этажи ёмкости с водой.
В какой-то момент у электрика выпало полотенце. Когда он попытался его поднять, двери грузового лифта сомкнулись, раздавив ему голову.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Ранее лифт с женщиной и малолетним ребенком сорвался в шахту в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru