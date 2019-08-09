СМИ: Йод пропал из аптек после взрыва на полигоне у Нёноксы
Йод исчез из некоторых аптек в Архангельске и Северодвинске после ЧП на полигоне у села Нёнокса. Издание 29.RU опросило 15 аптек и выяснило, что даже там, где препарат ещё был, на него резко увеличился спрос. Как говорят аптекари, шквал звонков с вопросом о наличии йода начался накануне как раз после того, как стало известно о взрыве во время испытаний.
По данным министерства обороны, ЧП случилось во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. После взрыва там начался пожар. Погибли два человека, шестеро пострадали.
Вскоре после происшествия администрация Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона.
Правда, губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что уровень находится в пределах нормы, что подтверждается всеми службами.
Минобороны также утверждало, что радиационный фон оставался в норме.
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