СМИ: Йод пропал из аптек после взрыва на полигоне у Нёноксы

Йод исчез из некоторых аптек в Архангельске и Северодвинске после ЧП на полигоне у села Нёнокса. Издание 29.RU опросило 15 аптек и выяснило, что даже там, где препарат ещё был, на него резко увеличился спрос. Как говорят аптекари, шквал звонков с вопросом о наличии йода начался накануне как раз после того, как стало известно о взрыве во время испытаний.

По данным министерства обороны, ЧП случилось во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. После взрыва там начался пожар. Погибли два человека, шестеро пострадали.