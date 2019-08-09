СМИ: Йод пропал из аптек после взрыва на полигоне у Нёноксы

Йод исчез из некоторых аптек в Архангельске и Северодвинске после ЧП на полигоне у села Нёнокса. Издание 29.RU опросило 15 аптек и выяснило, что даже там, где препарат ещё был, на него резко увеличился спрос. Как говорят аптекари, шквал звонков с вопросом о наличии йода начался накануне как раз после того, как стало известно о взрыве во время испытаний.

По данным министерства обороны, ЧП случилось во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. После взрыва там начался пожар. Погибли два человека, шестеро пострадали.

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Вскоре после происшествия администрация Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона.

Правда, губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что уровень находится в пределах нормы, что подтверждается всеми службами.

Минобороны также утверждало, что радиационный фон оставался в норме.

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ФОто: vk.com/@sadonline35-na-zametkuiod
ТЕГИ:ВзрывАптеки

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