СМИ: Хакеры атаковали МИД Канады
25 января 202200:59
Неизвестные хакеры совершили кибератаку на компьютерные сети МИД Канады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Global News.
Согласно источникам телеканала в правительства, в ведомстве не исключают, что к произошедшему имеют отношение русские хакеры.
Отмечается, что атака на какое-либо еще ведомство страны замечена не была. По данным Reuters, в результате действий хакеров были сбои в оказании онлайн-услуг ведомства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
- В правительстве РФ поручили не допустить роста цен на «молочку»
- Вашингтон готов к прямому диалогу с Ираном по ядерному вопросу
- Захарова отреагировала на публикацию Figaro о «неулыбающемся Лаврове»
- Пентагон заявил о готовности 8,5 тысяч военных для переброски в Европу
- Антонов опроверг информацию об эвакуации дипмиссии РФ в США
- Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти в стране
- В СНБО не видят оснований утверждать о наступлении РФ на Украину
- Reuters: Президент Буркина-Фасо подал в отставку
- В Ярославской области выявили первые случаи заражения штамма «омикрон»
- В ЕС заявили о готовности к санкциям против РФ из-за Украины
24 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru