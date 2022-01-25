СМИ: Хакеры атаковали МИД Канады

Согласно источникам телеканала в правительства, в ведомстве не исключают, что к произошедшему имеют отношение русские хакеры.

Отмечается, что атака на какое-либо еще ведомство страны замечена не была. По данным Reuters, в результате действий хакеров были сбои в оказании онлайн-услуг ведомства.





