СМИ: Грузовик задавил 17 школьников в Нигерии

Водитель грузового автомобиля задавил 17 учеников одной из школ города Лагос в Нигерии. Об этом сообщает газета Vanguard.

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По данным издания, трагедия произошла во вторник. Водитель грузовика уходил от преследования полиции и допустил наезд на школьников. По предварительным данным, он потерял управление во время погони. Погибли 17 человек, число получивших травмы различной степени тяжести пока не установлено.

Водителя грузового авто задержала полиция. Газета отмечает, что разъяренные жители города попытались линчевать задержанного, грузовик сожгли.

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ФОТО: depositphotos.com
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