СМИ: Главный подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа еще на свободе

Все трое задержанных на допросах заявили, что сильнее всех бил и проломил спортсмену череп 31-летний мужчина по имени Юсуф. Именно на его машине подозреваемые скрылись с места драки.

Дело о нападении на Шведа передано в Следственный комитет, так как один из фигурантов является несовершеннолетним. В прокуратуре Москвы уточнили, что задержанным нападавшим от 17 до 20 лет.

Ранее жена пострадавшего рассказала подробности драки, в которой избили ее мужа, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

