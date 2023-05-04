СМИ: Главный подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа еще на свободе
Главный подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа все еще находится на свободе, его разыскивает полиция. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Все трое задержанных на допросах заявили, что сильнее всех бил и проломил спортсмену череп 31-летний мужчина по имени Юсуф. Именно на его машине подозреваемые скрылись с места драки.
Дело о нападении на Шведа передано в Следственный комитет, так как один из фигурантов является несовершеннолетним. В прокуратуре Москвы уточнили, что задержанным нападавшим от 17 до 20 лет.
Ранее жена пострадавшего рассказала подробности драки, в которой избили ее мужа, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru