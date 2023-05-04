СМИ: Главный подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа еще на свободе

Главный подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа все еще находится на свободе, его разыскивает полиция. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Президент ЦСКА заявил об улучшении состояния избитого баскетболиста Шведа

Все трое задержанных на допросах заявили, что сильнее всех бил и проломил спортсмену череп 31-летний мужчина по имени Юсуф. Именно на его машине подозреваемые скрылись с места драки.

Дело о нападении на Шведа передано в Следственный комитет, так как один из фигурантов является несовершеннолетним. В прокуратуре Москвы уточнили, что задержанным нападавшим от 17 до 20 лет.

Ранее жена пострадавшего рассказала подробности драки, в которой избили ее мужа, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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