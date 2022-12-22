СМИ: глава посёлка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

НСН-Культурный гид Обзор культурных событий предстоящего уикенда Кинчев отметит свой День рождения двумя концертами В число самых популярных театральных постановок уикенда вошли «Поминальная молитва» в «Ленкоме» и «Щелкунчик» в Московском Губернском театре Сергей Зверев рекомендует сходить на Марию Аронову