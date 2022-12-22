СМИ: глава посёлка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля
Глава посёлка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб в результате подрыва автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — пояснил собеседник агентства.
По информации военного корреспондента Юрия Котенка, также погиб водитель чиновника.
Уточняется, что посёлок Любимовка расположен в Каховском округе Херсонской области на левом берегу Днепра.
Ранее один человек погиб в результате взрыва автомобиля, произошедшего 24 ноября в районе администрации Мариуполя, сообщает RT.
9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра, сообщает Газета.ру.
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