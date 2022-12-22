СМИ: глава посёлка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

Глава посёлка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб в результате подрыва автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Глава поселка в Запорожской области погиб в результате подрыва автомобиля

«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — пояснил собеседник агентства.

По информации военного корреспондента Юрия Котенка, также погиб водитель чиновника.

Уточняется, что посёлок Любимовка расположен в Каховском округе Херсонской области на левом берегу Днепра.

Ранее один человек погиб в результате взрыва автомобиля, произошедшего 24 ноября в районе администрации Мариуполя, сообщает RT.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра, сообщает Газета.ру.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывАвтомобильХерсон
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