СМИ: Глава Каменска-Шахтинского Ухин сломал ногу возле здания администрации

Согласно данным, инцидент произошел около 10:00. Коллеги Ухина рассказали, что он шел на работу по «идеально почищенному тротуару», но не заметил замерзшую лужу и упал. Отмечается, что после этого Ухину наложили гипс.

Ранее сообщалось, что более 300 жителей Ростова-на-Дону травмировались из-за гололеда. Тогда городская прокуратура начала проверку работы местных коммунальщиков, передает «Радиоточка НСН».

