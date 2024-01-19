СМИ: Глава Каменска-Шахтинского Ухин сломал ногу возле здания администрации

Глава города Каменск-Шахтинский в Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу возле здания администрации. Об этом сообщил Telegram-канaл «Shot».

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Согласно данным, инцидент произошел около 10:00. Коллеги Ухина рассказали, что он шел на работу по «идеально почищенному тротуару», но не заметил замерзшую лужу и упал. Отмечается, что после этого Ухину наложили гипс.

Ранее сообщалось, что более 300 жителей Ростова-на-Дону травмировались из-за гололеда. Тогда городская прокуратура начала проверку работы местных коммунальщиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоссияРостовская Область

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