СМИ: Глава Каменска-Шахтинского Ухин сломал ногу возле здания администрации
19 января 202410:56
Глава города Каменск-Шахтинский в Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу возле здания администрации. Об этом сообщил Telegram-канaл «Shot».
Согласно данным, инцидент произошел около 10:00. Коллеги Ухина рассказали, что он шел на работу по «идеально почищенному тротуару», но не заметил замерзшую лужу и упал. Отмечается, что после этого Ухину наложили гипс.
Ранее сообщалось, что более 300 жителей Ростова-на-Дону травмировались из-за гололеда. Тогда городская прокуратура начала проверку работы местных коммунальщиков, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru