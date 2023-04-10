СМИ: ФСБ задержала главу свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков

Начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Свердловской области Ивана Ергеледжи задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

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По словам одного из собеседников агентства, сотрудники ФСБ задержали Ергеледжи накануне в Первоуральске.

«По предварительной информации, кто-то из сотрудников передал ему деньги, но в составе преступления коррупционной составляющей нет», — рассказал источник.

Отмечается, что Ергеледжи поместили в изолятор временного содержания, пишет RT.

Еще один источник подтвердил факт задержания, уточнив, что пока рано делать выводы о причастности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков к какому-либо правонарушению.

В региональном управлении ФСБ и пресс-службе ГУ МВД по области не стали комментировать ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости
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