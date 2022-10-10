СМИ: Энергообъекты повреждены в Львовской области после взрывов
В результате прогремевших взрывов пострадали объекты энергоинфраструктуры Львовской области, остановлены городские ТЭЦ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале призвал жителей региона оставаться в укрытиях. Также Козицкий попросил не распространять каких-либо фото, видео и предположений.
Ранее стало известно о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Хмельницком, Тернополе, Днепре, а так же на территории Житомирской и Киевской областей. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в некоторых регионах, пострадавших от взрывов, зафиксированы проблемы с электроснабжением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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