СМИ: Энергообъекты повреждены в Львовской области после взрывов

В результате прогремевших взрывов пострадали объекты энергоинфраструктуры Львовской области, остановлены городские ТЭЦ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале призвал жителей региона оставаться в укрытиях. Также Козицкий попросил не распространять каких-либо фото, видео и предположений.

В Киеве ракета упала рядом с офисом Зеленского

Ранее стало известно о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Хмельницком, Тернополе, Днепре, а так же на территории Житомирской и Киевской областей. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в некоторых регионах, пострадавших от взрывов, зафиксированы проблемы с электроснабжением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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