СМИ: экс-премьер Пакистана Имран Хан получил огнестрельное ранение

По данным канала, инцидент произошёл в ходе марш оппозиционной партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф». В результате стрельбы Хан был ранен в ногу.

Отмечается, что ранения получили также от четырех до пяти руководителей партии, стрелок задержан полицией.

Ранее Федеральное бюро расследований США начало расследование по факту проникновения неизвестного в дом спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и нападения на её супруга Пола, сообщает RT.

