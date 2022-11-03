СМИ: экс-премьер Пакистана Имран Хан получил огнестрельное ранение

Неизвестный обстрелял машину бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, сообщает телеканал Geo.

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По данным канала, инцидент произошёл в ходе марш оппозиционной партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф». В результате стрельбы Хан был ранен в ногу.

Отмечается, что ранения получили также от четырех до пяти руководителей партии, стрелок задержан полицией.

Ранее Федеральное бюро расследований США начало расследование по факту проникновения неизвестного в дом спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и нападения на её супруга Пола, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Щербак
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