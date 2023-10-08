СМИ: Два израильских туриста погибли под пулями в Александрии

В результате стрельбы в Александрии погибли два израильских туриста. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в египетских службах безопасности 8 октября, в воскресенье.

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Израильские путешественники были убиты в результате перестрелки - «полицейский открыл огонь по туристической группе в Александрии», передают журналисты.

Инцидент произошел в районе Маншея. Известно, что полицейский стрелял из личного оружия. Сотрудники египетской службы безопасности приступили к расследованию эпизода, приведшего к смерти людей.

Ранее гражданка России по имени Дарья погибла при падении из окна седьмого этажа в курортном городе Паттайя в Таиланде. Об этом сообщило новостное издание Pattaya News. Полицейские обнаружили рядом с телом Дарьи ее друга и владельца квартиры. Мужчина задержан полицией до выяснения обстоятельств гибели россиянки.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Давыдов
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