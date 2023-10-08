СМИ: Два израильских туриста погибли под пулями в Александрии

Израильские путешественники были убиты в результате перестрелки - «полицейский открыл огонь по туристической группе в Александрии», передают журналисты.



Инцидент произошел в районе Маншея. Известно, что полицейский стрелял из личного оружия. Сотрудники египетской службы безопасности приступили к расследованию эпизода, приведшего к смерти людей.

Ранее гражданка России по имени Дарья погибла при падении из окна седьмого этажа в курортном городе Паттайя в Таиланде. Об этом сообщило новостное издание Pattaya News. Полицейские обнаружили рядом с телом Дарьи ее друга и владельца квартиры. Мужчина задержан полицией до выяснения обстоятельств гибели россиянки.



