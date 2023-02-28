СМИ: Два человека тяжело ранены при стрельбе в школе в Германии

Во время стрельбы в школе в Германии ранены два человека, стрелявший задержан полицией, сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что стрельба произошла около начальной школы в городе Брамше в Нижней Саксонии.

Ранее прокуратура Северо-Казахстанской области сообщала, что вооруженный ученик девятого класса напал на учащихся одной из школ Петропавловска в Казахстане, пострадали трое подростков.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ШколаСтрельбаГермания
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