СМИ: Два человека тяжело ранены при стрельбе в школе в Германии
28 февраля 202312:57
Во время стрельбы в школе в Германии ранены два человека, стрелявший задержан полицией, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что стрельба произошла около начальной школы в городе Брамше в Нижней Саксонии.
Ранее прокуратура Северо-Казахстанской области сообщала, что вооруженный ученик девятого класса напал на учащихся одной из школ Петропавловска в Казахстане, пострадали трое подростков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru