СМИ: два человека пострадали в давке при продаже билетов на «Щелкунчик»
В давке возле кассы Большого театра пострадали два человека, сообщила газета «Известия».
Давка возникла во время продажи билетов на балет «Щелкунчик».
«Сказали, билетов меньше, чем стоит очередь, и толпа ломанулась вперед», - пишет издание.
По данным Telegram-канала Mash, у одной из зажатых в давке девушек началась паническая атака. Очевидцы отметили, что люди стоят в очереди всю неделю, но в последние часы обстановка у кассы накалилась.
Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали организаторов незаконной очереди за билетами на «Щелкунчик». Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передает «Радиоточка НСН».
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