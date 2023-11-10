СМИ: два человека пострадали в давке при продаже билетов на «Щелкунчик»

Давка возникла во время продажи билетов на балет «Щелкунчик».

«Сказали, билетов меньше, чем стоит очередь, и толпа ломанулась вперед», - пишет издание.

По данным Telegram-канала Mash, у одной из зажатых в давке девушек началась паническая атака. Очевидцы отметили, что люди стоят в очереди всю неделю, но в последние часы обстановка у кассы накалилась.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали организаторов незаконной очереди за билетами на «Щелкунчик». Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передает «Радиоточка НСН».

