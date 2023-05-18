СМИ: два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ погранпункта в Курской области

По данным СМИ, инцидент произошел в среду, 17 мая, вечером в 200 метрах от российской границы. Уточняется, что коптер запускали с территории Украины.



Пострадавшие получили осколочные ранения, сообщает издание. Мужчин госпитализировали.

Ранее беспилотник с двумя камерами упал на территории санатория МВД в Смоленской области, передает «Радиоточка НСН».

