СМИ: два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ погранпункта в Курской области

Два пограничника пострадали в результате атаки украинского дрона автомобильного пропускного пункта Суджа в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, инцидент произошел в среду, 17 мая, вечером в 200 метрах от российской границы. Уточняется, что коптер запускали с территории Украины.

Пострадавшие получили осколочные ранения, сообщает издание. Мужчин госпитализировали.

Ранее беспилотник с двумя камерами упал на территории санатория МВД в Смоленской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГО "Український мілітарний центр"
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