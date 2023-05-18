СМИ: два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ погранпункта в Курской области
18 мая 202310:10
Два пограничника пострадали в результате атаки украинского дрона автомобильного пропускного пункта Суджа в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, инцидент произошел в среду, 17 мая, вечером в 200 метрах от российской границы. Уточняется, что коптер запускали с территории Украины.
Пострадавшие получили осколочные ранения, сообщает издание. Мужчин госпитализировали.
Ранее беспилотник с двумя камерами упал на территории санатория МВД в Смоленской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru