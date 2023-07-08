СМИ: дрон ВСУ пытался атаковать нефтяной объект в Брянской области

Дрон-камикадзе украинской армии пытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» на территории Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.

ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородом и Белгородским районом

По информации издания, беспилотник длиной 1,5 метра начинили взрывчаткой и поражающими элементами. Дрон уничтожен в районе села Ломаковка.

Детонации при падении беспилотника не произошло. Пострадавших и разрушений нет.

В ночь на субботу при подлете к Воронежу сбиты два беспилотника, заявил губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что жертв, пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Брянская ОбластьВСУБеспилотникиУкраина

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