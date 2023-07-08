СМИ: дрон ВСУ пытался атаковать нефтяной объект в Брянской области
Дрон-камикадзе украинской армии пытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» на территории Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, беспилотник длиной 1,5 метра начинили взрывчаткой и поражающими элементами. Дрон уничтожен в районе села Ломаковка.
Детонации при падении беспилотника не произошло. Пострадавших и разрушений нет.
В ночь на субботу при подлете к Воронежу сбиты два беспилотника, заявил губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что жертв, пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Италии не увидел благоприятных условий для переговоров по Украине
- Завуалированная дискриминация. Условия МОК отстранят спортсменов из РФ от Олимпиады-2024
- СМИ: дрон ВСУ пытался атаковать нефтяной объект в Брянской области
- Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР
- Медведев заподозрил Байдена в подготовке ядерного Армагеддона
- Президент Финляндии назвал закрытие генконсульства в Петербурге неожиданным
- Вовремя «поменяться». Политики и врачи обсудили запрет на смену пола в России
- В Молдавии допустили отказ страны от военного нейтралитета
- СМИ: россияне выступят на Азиатских играх в нейтральном статусе
- Рогов: ВСУ отступили с позиций в районе Пятихаток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru