СМИ: дрон атаковал склад военной техники в Брянской области

Плановые отключения горячей воды стартуют с понедельника в столице СМИ: на сентябрьских выборах мэра Москвы оппозиция будет представлена только кандидатами от парламентских партий Опубликован новый рейтинг якорных онкологических стационаров столицы Собянин рассказал об уникальности московского метро в честь его 88-летия Воздух в Москве на этой неделе прогреется до летней температуры