СМИ: дрон атаковал склад военной техники в Брянской области

В Брянской области беспилотник атаковал склад с военной техникой, сообщает Telegram-канал Baza.

Украинский беспилотник атаковал завод в Брянской области

По данным СМИ, в воскресенье, 14 мая, дрон скинул взрывчатку на крашу склада в Суземском районе.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали пять единиц техники. Никто не пострадал.

Ранее украинский беспилотник атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе Брянской области. Повреждения получила крыша здания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБрянская Область

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