СМИ: дрон атаковал склад военной техники в Брянской области
15 мая 202310:25
В Брянской области беспилотник атаковал склад с военной техникой, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, в воскресенье, 14 мая, дрон скинул взрывчатку на крашу склада в Суземском районе.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали пять единиц техники. Никто не пострадал.
Ранее украинский беспилотник атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе Брянской области. Повреждения получила крыша здания, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru