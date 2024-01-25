СМИ: до и после пожара на нефтебазе в Туапсе были замечены дроны
Очевидцы заявили, что слышали звуки взрывов перед пожаром в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Telegram-канал Mash.
Территория вокруг предприятия перекрыта. Местные жители заявили о пролёте нескольких беспилотников. Их видели как до, так и после возгорания на нефтебазе. Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, где объявлен план «Ковёр». В аэропорту Сочи задержаны рейсы. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружат в воздухе и ждут разрешения на посадку.
По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru