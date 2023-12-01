СМИ: Директору рынка в Ростове-на-Дону перед пожаром поступали угрозы

Ранее на рынке в донской столице произошел крупный пожар, огонь распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. Как сообщал RT со ссылкой на источник, причиной ЧП мог быть поджог.

По словам Карабашева, незадолго до инцидента он начал получать угрозы в соцсетях от одного из ростовских предпринимателей.

«Он грозился расправиться с директором, его семьей и отобрать "Темерник". А после начала пожара написал Карабашеву, что это он с друзьями устроил поджог», — пишет Don Mash.

Коммерсант заявил директору «Темерника», что поджег рынок «с братишками», у них «все схвачено», и у Карабашева «отберут» бизнес. Пострадавший предприниматель намерен обратиться в полицию.

Как сообщает издание «Блокнот Ростов», правоохранительные органы рассматривают версию поджога. При этом силовики допускают, что неизвестные могли ограбить павильон на рынке и устроить пожар, чтобы скрыть следы преступления, а площадь возгорания увеличилась впоследствии из-за сильного ветра.

