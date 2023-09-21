Член делегации МИД России заразился холерой во время саммита G-20 в Индии

По информации СМИ, из-за заболевшего всех журналистов пула МИД РФ отправили на карантин. Сейчас они находятся в больнице, куда не пускают даже родственников. Отмечается, что анализы показали отрицательный результат, но журналистов продолжают держать на «строгом» режиме.

Два самолета авиаотряда РФ вернулись из Дели 11 сентября. У всех пассажиров взяли анализы, и уже через два дня выяснилось, что один из членов делегации МИД заразился холерой во время саммита. По данным «Базы», мужчину госпитализировали в инфекционную больницу. Сейчас он находится в карантинном боксе под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

Кроме того, по данным Baza, заболевший член российской делегации мог контактировать с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Сейчас Лавров находится в Нью-Йорке на генассамблее ООН.

