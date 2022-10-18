СМИ: число пострадавших после крушения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек

В ведомстве напомнили, что изначально сообщалось о 14 погибших и 19 пострадавших, однако затем к медикам обратились ещё семь человек.

«В настоящее время 26 пострадавших, которые нуждаются в лечении», - уточнил источник.

Ранее власти Краснодарского края приняли решение выплатить родным погибших по одному млн рублей, пострадавшим в случае лёгкого вреда здоровью — по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тысяч рублей, сообщает RT.

