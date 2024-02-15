СМИ: Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Белгороду

Четыре человека погибли в результате украинского удара по Белгороду, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

При обстреле ВСУ брянского села повреждены три дома

По информации Telegram-канала Shot, около ТЦ на улице Плеханова упал один из сбитых реактивных снарядов ВСУ. Погибли две женщины и двое мужчин. Еще десять человек пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии, пишет Shot.

Официальная информация по количеству погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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