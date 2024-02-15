СМИ: Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Белгороду

По информации Telegram-канала Shot, около ТЦ на улице Плеханова упал один из сбитых реактивных снарядов ВСУ. Погибли две женщины и двое мужчин. Еще десять человек пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии, пишет Shot.

Официальная информация по количеству погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность, напоминает RT.

